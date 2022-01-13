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JASAT, altın hırsızlarını 25 kameranın görüntülerini izleyerek yakaladı - Son Dakika

JASAT, altın hırsızlarını 25 kameranın görüntülerini izleyerek yakaladı

13.01.2022 14:11
JASAT, altın hırsızlarını 25 kameranın görüntülerini izleyerek yakaladı

Şırnak'ın İdil ilçesinde jandarma ekipleri, evden ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 25 farklı kamaranın 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek 3 şüpheliyi yakaladı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde jandarma ekipleri, evden ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 25 farklı kamaranın 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, altınlar ve para sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde 30 Aralık'ta bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmada belirlenen şüpheli aracı tespit etmek amacıyla, 25 farklı güvenlik kamerasına ait 75 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada çalınan altınlar ve 3 bin 600 TL ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin TL olan 5 altın bilezik, 1 tam altın, 6 çeyrek altın, 1,5 metre altın zincir kolye ve kolye ucu ile 2 altın bileklik, 1 çubuk kolye ve para sahibine teslim edildi. Ev sahibi, jandarmanın kısa sürede çalınan altınları bulmasına sevindiklerini belirterek, ekiplere teşekkür etti. - ŞIRNAK

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Jandarma, Aralık, Şırnak, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT, altın hırsızlarını 25 kameranın görüntülerini izleyerek yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT, altın hırsızlarını 25 kameranın görüntülerini izleyerek yakaladı - Son Dakika
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