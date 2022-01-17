JASAT, Batman'da bir yılda 131 olayı aydınlattı - Son Dakika

Batman Valiliği, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT), 2021 yılında yaptığı çalışmalar sonucu bir yılda 131 olayı aydınlattığını duyurdu.

Halkın huzur ve güvenliğinin temini için 24 saat esasına göre çalışan Jandarma Teşkilatının güzide birimi olan JASAT ekipleri, modern teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak suç ve suçluların tespiti, yakalanması için azim ve kararlıkla çalışmalarına devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2017 yılında revize edilerek kurulan ve jandarmanın karadaki İHA ve SİHA'ları olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, meydana gelen asayiş olayları ile ilgili modern analiz metotlarını kullanmak suretiyle olayların aydınlatılmasını ve bu sayede suçluların yakalanarak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini sağlıyor.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla birçok başarılı çalışmaya imza attığı ve geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde Batman ili genelinde çoğunluğu hırsızlık olayı olmak üzere, toplamda 131 asayiş olayına müdahale ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Müdahale edilen olaylar incelendiğinde, bir önceki yıla oranla yüzde 125'lik artışla 110 faili meçhul olay aydınlatılmış olup, bu olaylara karıştığı tespit edilen 209 şüpheli adli makamlara sevk edilmiş ve bu şahıslardan 45'i tutuklanmıştır. Ayrıca dönem içerisinde nitelikli suçlardan (kasten öldürme, uyuşturucu madde imal ve ticareti, hırsızlık ve benzeri) aranan ve cezaları 3 yıldan 24 yıla kadar olan 90 şahıs yakalanarak toplamda 135 şahıs cezaevlerine teslim edilmiştir. Önem arz eden olaylar ele alındığında geçtiğimiz yıl içerisinde 23 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayına müdahale edilmiş ve 20 olayın aydınlatılması sağlanmış, 12 hayvan hırsızlığı ile baz istasyonundan hırsızlık olaylarına müdahale edilmiş ve bu olayların tamamı aydınlatılmış, ayrıca diğer hırsızlık olaylarından (evden, iş yerinden, bağ ve bahçeden ve benzeri) 54 olaya müdahale edilmesi sonucu 40 olayın aydınlatılması sağlanarak olay şüphelileri adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN