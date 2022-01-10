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Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı

10.01.2022 17:08
Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT Dedektif Timleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında faili meçhul olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla 2021 yılında 95 olaya müdahale edildiği bildirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT Dedektif Timleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında faili meçhul olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla 2021 yılında 95 olaya müdahale edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, gasp, büyükbaş, küçükbaş hayvan hırsızlığı, haberleşme ve enerji kablosu hırsızlığı, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık" olaylarının aydınlatıldığı 185 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Yakalananlardan 65'inin tutuklandığı duyurulan açıklamada, söz konusu şüphelilerden 87'sinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, 33 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu olaylarda, 3 kamyon, kamyonet, 9 motosiklet, 6 bin metre bakır kablo, 1 büyükbaş hayvan, 2 tarım aleti, 2 çapa makinesi, 4 jeneratör, 3 hızar makinesi, 1 elektrikli testere, 1 kaynak makinesi, 2 matkap, 1 trafo, 1 oksijen kaynak tüpü, 11 bin 500 lira, 21 araç tescil belgesi ile çok sayıda muhtelif inşaat malzemeleri ve ev eşyası ele geçirilerek mağdurlara teslim edildiğine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, şüpheliler tarafından olaylarda kullanıldığı tespit edilen, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 40 cep telefonu, 45 sim kart, 6 kablo kesme makası ve 3 olay yerinde elde edilen ayakkabı izi ile benzerlik gösteren ayakkabıya el konulduğu, nitelikli suçlardan 3 ila 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 15 kişinin yakalandığı belirtildi.

Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı
Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı
Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı
Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı

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Eskişehir, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de geçen yıl jandarma tarafından yakalanan 185 şüpheliden 65'i tutuklandı - Son Dakika
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