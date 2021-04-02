JASAT dedektifleri iş başında: Aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

JASAT dedektifleri iş başında: Aranan 2 kişi yakalandı
02.04.2021 14:12
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan 2 şahıs JASAT ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan 2 şahıs JASAT ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri Ağcagüney Mahallesi'nde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A (41) isimli şahıs ile Şeyhgüven Mahallesi'nde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A.(24) isimli şahsı yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - SAMSUN
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