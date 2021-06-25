JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor.

CANLI YAYINDA KRİZ GEÇİRMİŞTİ

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. İki kardeşinin de cinayetlerin baş şüphelisi olması Büyükşen'i yıktı. Canlı yayında ağlayıp sinir krizi geçiren doktor, "Ben ne yapayım Müge hanım, ikisi de kardeşim. Anne babamın katilinin bulunmasını istiyorum. Herkese sesleniyorum, yardım edin." demişti.

10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

HABERİ MÜGE ANLI VERDİ

Yayınını bu sıcak gelişmeyle açan Müge Anlı; "Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı'na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz." dedi.