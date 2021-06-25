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JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu - Son Dakika

JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu

25.06.2021 13:37

Konya'da 3 yıldır çözülemeyen gizem dolu cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Annesiyle babasının cinayetinde 2 kardeşi şüpheli olan doktor Osman Büyükşen, canlı yayında dayanamayıp ağlayarak isyan etmişti. Bu gelişme sonrası Büyükşen'in talebi karşılıksız kalmadı. Anlı, 10 deneyimli JASAT dedektifinin cinayetleri aydınlatmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor.

CANLI YAYINDA KRİZ GEÇİRMİŞTİ

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. İki kardeşinin de cinayetlerin baş şüphelisi olması Büyükşen'i yıktı. Canlı yayında ağlayıp sinir krizi geçiren doktor, "Ben ne yapayım Müge hanım, ikisi de kardeşim. Anne babamın katilinin bulunmasını istiyorum. Herkese sesleniyorum, yardım edin." demişti.

10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

HABERİ MÜGE ANLI VERDİ

Yayınını bu sıcak gelişmeyle açan Müge Anlı; "Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı'na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu. Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra'nın da yanlarında olduğu ortaya çıktı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu öğrenilmişti.

JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu

Osman Büyükşen, Müge Anlı, Konya, JASAT, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu - Son Dakika Magazin


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