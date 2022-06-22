JASAT dedektiflerinden kaçamadılar - Son Dakika
Üye Girişi

JASAT dedektiflerinden kaçamadılar

22.06.2022 10:13
JASAT dedektiflerinden kaçamadılar

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir eve girerek çok sayıda televizyon ve elektrikli ev eşyası çalan 3 kişi JASAT dedektiflerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir eve girerek çok sayıda televizyon ve elektrikli ev eşyası çalan 3 kişi JASAT dedektiflerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çamlıca mahallesinde Z.A. (63) isimli şahsa ait eve giren hırsızlar evden 3 televizyon ile çay makinası, ütü, elektrik süpürgesi ile bıçak seti çalarak kayıplara karıştı. Şahsın Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayeti üzerine harekete geçen JASAT Timleri toplanan veri ve bulgular üzerinde yaptığı çalışma sonucu olay şüphelileri tespit edilerek adli makamlardan alınan kararla 5 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Şüpheliler çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanırken, S.A. (32), R.A. (29) ve O.A. (24) isimli 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Trabzon, Araklı, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa JASAT dedektiflerinden kaçamadılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:16:00. #1.12#
SON DAKİKA: JASAT dedektiflerinden kaçamadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement