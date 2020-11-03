JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı - Son Dakika

JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı

03.11.2020 10:01

JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı Yüksek gerilim hattına ait 25 bin TL değerinde demir malzeme çalan karı koca yakalandı Denizli'de bir işyerinde 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeleri çalan 2 şüpheli Jandarmanın...

JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı

Yüksek gerilim hattına ait 25 bin TL değerinde demir malzeme çalan karı koca yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de bir işyerinde 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeleri çalan 2 şüpheli Jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. JASAT tarafından düzenlenen "Demir Yumruk" isimli operasyon neticesinde karı koca olduğu tespit edilen 1 kadın ve 1 erkek şüpheli cezaevine sevk edildi.

Olay, Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayında 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler çalındı. İhbar üzerine Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından soruşturma başlatıldı. Olay ile ilgili 36 kamera 63 saat izlendikten sonra olayda kullanılan araç plakasını tespit eden JASAT ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından fiziki takibe aldı. Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından "Demir Yumruk" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, olayda kullandıkları araç ile 2 şüpheli sanayi bölgesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından karı koca olduğu belirlenen 2 şüpheli Sarayköy'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Suç makinesi hırsız aile yakalandı

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin karı koca olduğu tespit edilirken, İhsan T'nin hırsızlık olayından arandığı, 69 suç kaydının olduğu ve eşi Seher T'nin ise 3 farklı suçtan aranırken 22 suç kaydının olduğu tespit edildi. 2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ve kendilerine "Gece yarasaları" ismini veren çete üyeleri oldukları öğrenildi. Karı koca olan şüpheliler 4'üncü defa JASAT tarafından yakalandıkları belirtildi.

JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı

Türk Lirası, Operasyon, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT ekipleri 'Demir Yumruk' operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı - Son Dakika


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