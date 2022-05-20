JASAT'tan dolandırıcılara darbe - Son Dakika
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JASAT'tan dolandırıcılara darbe

20.05.2022 14:31

JASAT'tan dolandırıcılara darbe Bandırma ve Gönen'deki dolandırıcılar yakalandı Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık suçlarını önlemek maksadıyla JASAT ve diğer birim personelinden oluşturulan özel ekip tarafından 3 ay süre boyunca yapılan titiz çalışmalar sonucunda Bandırma,...

JASAT'tan dolandırıcılara darbe

Bandırma ve Gönen'deki dolandırıcılar yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık suçlarını önlemek maksadıyla JASAT ve diğer birim personelinden oluşturulan özel ekip tarafından 3 ay süre boyunca yapılan titiz çalışmalar sonucunda Bandırma, Gönen ilçeleri ile çevre illerde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayını işlediği değerlendirilen bir Hırsızlık Örgütü tespit edildi. 'Örgütlü olarak nitelikli hırsızlık' suçunu işledikleri tespit edilen şüpheliye yönelik yapılan operasyon neticesinde tüm şüpheliler yakalanmış olup çıkarıldıkları mahkemece şüpheli hakkında tutuklama kararı şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri olan suç eşyasına el konularak kamu kuruluşu ve vatandaşın mağduriyeti giderildi. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor.

JASAT'tan dolandırıcılara darbe
JASAT'tan dolandırıcılara darbe
JASAT'tan dolandırıcılara darbe
JASAT'tan dolandırıcılara darbe
JASAT'tan dolandırıcılara darbe
JASAT'tan dolandırıcılara darbe

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa JASAT'tan dolandırıcılara darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT'tan dolandırıcılara darbe - Son Dakika
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