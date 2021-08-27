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JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı - Son Dakika

JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı

27.08.2021 12:19

Denizli'de yaşanan bir trafo hırsızlığı olayını araştıran JASAT ekibi, büyük şaşkınlık yaşadı. 10 metrelik direğe tırmanan 31 yaşındaki ev hanımının 250 kiloluk aküyü tek başına yerinden sökerek, 2 suç ortağıyla birlikte aşağıya indirip götürdüğü anlaşıldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Üzerlik Mahallesinde meydana gelen olayda Karayolu üzerindeki bir direkten elektrik trafosunun çalınması üzerine bölgede elektrik kesintisi yaşandı. İlk başta durumu normal bir kesinti zanneden vatandaşların, arıza bildirimi yapması üzerine gerçek ortaya çıktı.

Elektrik trafosunun çalındığının belirlenmesi üzerine, jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

10 METRELİK DİREĞE TEK BAŞINA ÇIKTI

Trafo hırsızlığını bir en hanımının gerçekleştirdiğini belirleyen jandarma ekipleri, büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ev hanımı Aysun S. (31) ile oto tamircileri Selahattin T. (28) ve Yılmaz Ç. (46) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Aysın S'nin 10 metrelik direğe tek başına çıkıp trafoyu yerinden söktüğü ve 2 suç ortağının yardımıyla aşağıya indirip alıp götürdüğü bildirildi.

8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sorgulanmak üzere karakola sevk edilen ev hanımı Aysun S'nin 8, oto tamircileri Selahattin T'nin 10 ve Yılmaz Ç'nin ise 6 suç kaydının olduğu tespit edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı

Merkezefendi, Jandarma, Trafo, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı - Son Dakika
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