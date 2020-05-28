JASAT ekibinden otomobil hırsızlarına darbe: 2 tutuklama - Son Dakika

JASAT ekibinden otomobil hırsızlarına darbe: 2 tutuklama
Sakarya'da çaldıkları otomobili parçalayarak satmak isteyen 4 kişi, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Sakarya'da çaldıkları otomobili parçalayarak satmak isteyen 4 kişi, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde yaşayan F.B. isimli şahsa ait 2018 model otomobil kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Durumu fark eden otomobil sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları detaylı çalışma sonrasında otomobili parçalayarak satmak isteyen 4 kişinin kimliği belirlendi. Otomobili parçalayarak satmak isteyen şahıslarla alıcı gibi irtibata geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızları tuzağa düşürerek 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Akyazı ve Hendek ilçelerinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen 4 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:39 Kaynak: İHA
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