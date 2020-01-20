JASAT ekipleri 4 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa JASAT ekipleri 4 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı - Son Dakika

JASAT ekipleri 4 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı

19 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 kişiyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

JASAT ekipleri 4 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 kişiyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 4 şahsı Kadirli ilçesindeki yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin suçta kullandıkları otomobil ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi. Zanlıların Kadirli ilçesinde kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık, haberleşme ve enerji nakil hattından hırsızlık ve 20 ayrı yayla evinden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler C.E., M.K., A.K. ve B.S. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Jandarma Suç Araştırma Timi, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:00 Kaynak: İHA
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