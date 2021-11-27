Üye Girişi
JASAT ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

JASAT ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

27.11.2021 10:06
JASAT ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor.

İl Jandarma komutanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüterek başarılı operasyonlarla adından söz ettiren JASAT ekipleri, gece gündüz demeden gerçekleştirdiği operasyonlarla suçlulara kentte adeta göz açtırmıyor.

Kurulduğu günden beri Kilis ve ilçelerinin kırsalında suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren ekipler, son teknoloji drone ve teçhizatlarla nitelikli asayiş olayına müdahale ederek bunların aydınlatılmasını sağladı.

Hakkında UYAP yakalama kararı bulunan 519 şüpheliyi de yakalayarak adalete teslim eden JASAT, suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına kararlılıkla devam diyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amiri Kıdemli Başçavuş Engin Taş, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT kısım amirliğinin 2018'den bu yana görevini sürdürdüğünü söyledi.

Taş, kuruluş amaçlarının önemli ve nitelikli asayiş olaylarına müdahale ederek aydınlatılmasını sağlamak, geçmişte meydana gelen faili meçhul asayiş olaylarını aydınlatmak ve firar olan şüphelileri yakalamak olduğunu belirtti.

Kurulduğu günden itibaren Kilis'te 242 nitelikli asayiş olayına müdahale ettiklerini ve aydınlatılmasını sağladıklarını anlatan Taş, "Bu 242 olayda 223 şüpheli yakalanmıştır, bu şüphelilerden 150'si tutuklanmış olup tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edilmiştir. Haklarında UYAP yakalama emri bulunan 519 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş, bu şüphelilerden 307'si tutuklanmıştır." dedi.

Taş, hakkında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 53 zanlıyı yakalayarak cezaevine teslim ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2021 yılında 146 asayiş olayına müdahale edilerek aydınlatılması sağlanmıştır. 2021 yılında haklarında UYAP yakalama emri bulunan 380 şüpheli yakalanmış, bu şüphelilerden 141'i tutuklanmıştır. JASAT kısım amirliği tarafından geçmiş dönemlerde suç işlemiş ve haklarında kesinleşmiş 10 yılın üstünde hapis cezası bulunan 53 şüpheli yakalanarak, cezaevine teslim edilmiştir. JASAT kısım amirliği olarak amacımız, tüm faali meçhul olaylar aydınlatılana kadar, sabırla, azim ve kararlılıkla çalışmaktır. En mutlu olduğumuz an vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdiğimizde gözlerimizin içine mutlulukla baktıkları andır."

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kilis, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JASAT ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam 09:57 Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!
Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor 07:22 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 ölü, 30 yaralı 03:15 Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 ölü, 30 yaralı
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi 01:13 Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

Son Dakika Haberleri
09:58 Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!
09:56 Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam
09:40 Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar
09:37 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı
09:26 İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi! Son Nefesime Kadar dizisiyle ekran özlemine son veriyor!
09:26 Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?
09:23 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar
08:56 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
08:56 Tarihi Çiçek Pasajı'nda gergin dakikalar! Havaya ateş açarak bir kadını rehin alan şüpheli gözaltında!
08:54 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti
Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu! Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!         
09:58
MasterChef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye'de şarkı söyledi! Tahsin, büyük ödülün sahibi oldu MasterChef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye'de şarkı söyledi! Tahsin, büyük ödülün sahibi oldu         
09:43
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Baba ile oğul, ev taşınma parası yüzünden kavga etmiş Baba ile oğul, ev taşınma parası yüzünden kavga etmiş         
08:13
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne? İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne?         
06:21
TÜGVA'dan, "Verilerimizi çaldılar, sahte belgeler ürettiler" iddiası TÜGVA'dan, "Verilerimizi çaldılar, sahte belgeler ürettiler" iddiası         
01:21
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 10:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: JASAT ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement