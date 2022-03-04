JASAT ekipleri yaylada 10 evden hırsızlık yapanları yakaladı - Son Dakika

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 10 evde hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan 3 şüpheli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şalpazarı'nda yaz aylarında kullanılan 10 yayla evinde hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bakır eşyalar başta olmak üzere ev eşyalarının çalındığı tespit edildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Şalpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın faillerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda yayla evlerinde hırsızlık yapan 3 şüpheli şahsın kullandıkları araç ile çaldıkları malzemeleri Trabzon'da farklı hurdacılara sattığı tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonda M.U.B. (25), C.K. (20) ve E.C.T. (23) isimli şüpheliler yakalanırken, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeleri satın alan hurdacı hakkında ise 'hırsızlık malı' satın almadan adli işlem başlatıldı. - TRABZON