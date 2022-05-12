JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı - Son Dakika
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JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı

12.05.2022 15:16
JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, bu yıl içinde meydana gelen faili meçhul çeşitli suç olaylarının tamamını aydınlatırken, olaylara karıştığı tespit edilen 107 şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, bu yıl içinde meydana gelen faili meçhul çeşitli suç olaylarının tamamını aydınlatırken, olaylara karıştığı tespit edilen 107 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde, özellikle Odunpazarı, Tepebaşı ve Sivrihisar ilçelerinde bulunan sanayi bölgelerinde meydana gelen 46'sı hırsızlık olmak üzere toplam 55 olaya müdahale etti. Yağma/gasp, dolandırıcılık, parada sahtecilik, büyükbaş/küçükbaş hayvan hırsızlığı, haberleşme ve enerji kablosu hırsızlığı, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olaylarının tamamı aydınlatılırken, suça karıştığı tespit edilen 107 şüpheli yakalandı. Haklarında adli işlemler neticesinde şüphelilerden 30'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 77 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen firari 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Meydana gelen olaylarda çalınan araç, iş makinesi, akaryakıt, silah ve çeşitli malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, JASAT Dedektif Timlerinin özel çalışmaları neticesinde; öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmeleri sağlandı. - ESKİŞEHİR

JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı
JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı
JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı - Son Dakika
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