Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan, toplamda 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu 'ndan da firar ettiği tespit edilen İ.V. isimli şahıs, saklanmış olduğu apartman boşluğunda yakalandı.

Kaynak: İHA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kilis, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › JASAT firari zanlıyı yakaladı - Son Dakika

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