JASAT hırsızlara geçit vermiyor: 3 gözaltı - Son Dakika
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JASAT hırsızlara geçit vermiyor: 3 gözaltı

22.03.2022 12:51
JASAT hırsızlara geçit vermiyor: 3 gözaltı

Elazığ'ın Palu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftçilerin elektrik panosu ve kablolarını çalan 3 şüpheliyi yakaladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftçilerin elektrik panosu ve kablolarını çalan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ve Palu Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesi Baltaşı Köyünde ikamet eden 6 vatandaşın tarlalarındaki elektrik panosu ve kabloları çalındı. Haber verilmesi üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Olayın aydınlatılarak çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve suçluların yakalanabilmesi amacıyla JASAT görevlendirildi. JASAT tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheliler tespit edilerek operasyon planlandı. Jandarma ekiplerince olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapılarak şüpheliler yakalandı.

Jandarma ekiplerince çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken 3 şüpheli çıkarıldıkları Palu Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ELAZIĞ

JASAT hırsızlara geçit vermiyor: 3 gözaltı
JASAT hırsızlara geçit vermiyor: 3 gözaltı

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Jandarma, Elazığ, JASAT, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT hırsızlara geçit vermiyor: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT hırsızlara geçit vermiyor: 3 gözaltı - Son Dakika
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