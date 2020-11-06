JASAT motor hırsızlarına göz açtırmıyor - Son Dakika

JASAT motor hırsızlarına göz açtırmıyor
06.11.2020 21:39
Muğla'da jandarmanın sorumluluk alanından bir süredir devam eden motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalınan motosikletleri bularak sahiplerine teslim etti.
Muğla'da jandarmanın sorumluluk alanından bir süredir devam eden motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalınan motosikletleri bularak sahiplerine teslim etti.
JASAT ekipleri Ula Karabörtlen, Bodrum Güvercinlik ve Küçükbük Mahalleleri ile Milas Baharlı Mahallesinde çalınan motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalınan motorlarını izini takip etti. Kaybolan motosikletlerden üçü JASAT ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Ayrıca Bodrum Gündoğan mahallesinde iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayı sonrası bir şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar