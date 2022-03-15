JASAT Niğde'de çalınan aracı Aksaray'da buldu - Son Dakika
Üye Girişi

JASAT Niğde'de çalınan aracı Aksaray'da buldu

15.03.2022 14:14
JASAT Niğde'de çalınan aracı Aksaray'da buldu

Niğde'de Jandarma Dedektifleri, çalınan aracı Aksaray'da bularak sahibine teslim etti.

Niğde'de Jandarma Dedektifleri, çalınan aracı Aksaray'da bularak sahibine teslim etti. Olayla ilgili 2 kişi tutukladı.

Edinilen bilgiye göre Çiftlik İlçesine bağlı Kitreli Köyünde meydana gelen faili meçhul oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yer ve çevresinde yapılan araştırma, inceleme ve istihbarı çalışmalar neticesinde 3 şüpheliyi tespit etti. Çalınan aracın ise Aksaray'da plakasız şekilde polis bölgesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirledi.

Ekipler aracı ele geçirerek sahibine teslim ederken, gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

JASAT Niğde'de çalınan aracı Aksaray'da buldu

YORUMLAR
500
Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı

Jandarma, Aksaray, JASAT, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT Niğde'de çalınan aracı Aksaray'da buldu - Son Dakika


Son Dakika
14:13 ABD'ye ait uçak gemisinin satış fiyatı şaşkına çevirdi! 1 dolardan daha az
14:12 Sadece cips yemek istemişti! Bakkalın tepkisi hırsız horozu uzaklaştırmaya yetmedi
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:08 Afyonkarahisar'ın define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:20:23. #1.11#
SON DAKİKA: JASAT Niğde'de çalınan aracı Aksaray'da buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement