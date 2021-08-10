Son dakika haberi... Çorum'da jandarma dedektifleri haklarında arama kararı bulunan 46 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Çorum'da jandarma dedektifleri, iki ayda haklarında arama kararı bulunan 46 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Teşkilatının toplumun huzurunu bozan suçlu ve suçlularla mücadele ettiği belirtildi.

Çorum'da emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak maksadıyla çalışmaların devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan jandarmanın dedektifleri, jandarma suç araştırma timleri tarafından 2021 yılı temmuz ve ağustos aylarında uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanmış ve bu şahıslardan 30'u cezaevlerine teslim edilmiştir. Yakalanan şahıslar içerisinde, silahlı yağma suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K, kasten yaralama suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan B.D. ve kasten öldürme suçundan hakkında 21 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş cezası bulunan Ö.K. isimli şahıslar aldıkları cezalar nedeniyle ön plana çıkmaktadır."