JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT Dedektif Timleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında faili meçhul olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla 2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 zanlı kıskıvrak yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Ardahan, İstanbul ve Bursa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen; kasten öldürme, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak veya kullanmak suçları ile diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 21 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - ARDAHAN