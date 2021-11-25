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JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı - Son Dakika

JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı

25.11.2021 15:26
JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı

Aydın'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan aranan iki şahıs saklandıkları evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan aranan iki şahıs saklandıkları evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar neticesinde haklarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 19 yıl üç ay hapis cezasına hükümlü Ş.G ve 14 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü olarak uzun süredir aranan S.B. saklandıkları evde yakalandı. Yakalanan iki şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı
JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Aydın, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı - Son Dakika


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