JASAT'tan aranan şahıslara operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

JASAT'tan aranan şahıslara operasyon

23.02.2022 00:57
JASAT'tan aranan şahıslara operasyon

Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından, 'Resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 5 yıl 16 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.Y. isimli şahıs ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs yakalandı. 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Jandarma, Kilis, JASAT, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT'tan aranan şahıslara operasyon - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
23:04 ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: JASAT'tan aranan şahıslara operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement