JASAT'tan koyun hırsızlarına operasyon

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir ağıldan çalınan koyunlarla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, söz konusu koyunların bir kısmının oto yıkamacı da kesildiği bir kısmının da besi çiftliklerine satıldığını tespit etti.



Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Süloğlu ilçesi Taşlısekban köyündeki ağıllarından 10 adet koyunlarının çalınmasının ardından ağıl sahibi Ali Osman Ökcün, Jandarma ekiplerine ihbarda söz konusu hırsızlık ile ilgili ihbarda bulundu.



Çaldıkları koyunları oto yıkamacıda kestiler



Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çalınan koyunların bir kısmının Edirne Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkamacı da kesilip parçalandığını bir kısmının da canlı olarak Avarız köyündeki bir besi çiftliğine satıldığını tespit etti.



7 koyun bulundu, 3 hırsız tutuklandı



JASAT ekipleri, besi çiftliğine giderek, Ali Osman Ökcün'e ait 7 koyunu aldı ve kendisine teslim etti. Söz konusu hayvan hırsızlığı ile ilgili gözaltına 5 kişiden G.M., M.Y. ve G.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şahıs serbest bırakıldı. - EDİRNE