JASAT'tan kumar operasyonu

Samsun'un Bafra İlçesinde düzenlenen kumar operasyonunda bir kişiye yer tehimin etme, 5 kişi hakkında ise kumar oynama ve uyuşturucu kullanma suçlarından işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çetinkaya Mahallesinde gece belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, Ş.H'ye ait barakada yaptıkları aramada 22 adet sentetik ecza hapı, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet slot makinesi, makine içerisinde kumarda kullanılan bir miktar para ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.

Operasyonda Ş.H'ye kumar oynanması için yer temini sağlama, diğer 5 kişiye kumar oynama kabahati ve uyuşturucu madde kullanımından adli işlem yapıldı.