JASAT'tan muhtarlara seminer - Son Dakika

Bingöl JASAT ekipleri, Yedisu ve Karlıova ilçelerindeki köy muhtarları suçlularla mücadele konusunda seminer verdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Yedisu ve Karlıova ilçelerinde 27 personel ve 40 köy muhtarına emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini arttırmak maksadıyla suç ve suçlulukla mücadele hakkında seminer verildi.

Seminer sonrası jandarma ekipleri, vatandaşlarla sohbet etti.

Bilgilendirmeden memnun kalan muhtarlar ekiplere teşekkür etti. - BİNGÖL