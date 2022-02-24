JASAT'tan muhtarlara seminer - Son Dakika
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JASAT'tan muhtarlara seminer

24.02.2022 16:03
JASAT'tan muhtarlara seminer

Bingöl JASAT ekipleri, Yedisu ve Karlıova ilçelerindeki köy muhtarları suçlularla mücadele konusunda seminer verdi.

Bingöl JASAT ekipleri, Yedisu ve Karlıova ilçelerindeki köy muhtarları suçlularla mücadele konusunda seminer verdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Yedisu ve Karlıova ilçelerinde 27 personel ve 40 köy muhtarına emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini arttırmak maksadıyla suç ve suçlulukla mücadele hakkında seminer verildi.

Seminer sonrası jandarma ekipleri, vatandaşlarla sohbet etti.

Bilgilendirmeden memnun kalan muhtarlar ekiplere teşekkür etti. - BİNGÖL

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Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle kapandı Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Karlıova, Yedisu, Bingöl, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT'tan muhtarlara seminer - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT'tan muhtarlara seminer - Son Dakika
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