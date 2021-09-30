Son dakika! Operasyon yapılan evde 1,6 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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Operasyon yapılan evde 1,6 ton sahte içki ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde alınan istihbarat sonrası JASAT tarafından yapılan operasyonda bir evde 1,602 ton sahte şarap, 4 litre el yapımı rakı, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde bir ikamette sahte içki üretildiği ihbarı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. H.K. isimli şahsın ikametine yapılan baskında 1,602 ton sahte şarap, 4 litre el yapımı rakı, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve silahlara el koyan ekipler şüpheli H.K.'yı da gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.K. serbest bırakıldı.