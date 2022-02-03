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JASAT'tan şafak operasyonu - Son Dakika

JASAT'tan şafak operasyonu

03.02.2022 15:24
JASAT'tan şafak operasyonu

Şırnak'ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik teknik çalışma başlattı.

Şırnak'ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik teknik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT'ın araştırmalar sonucu "Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan aranan M.A. ve "Patlayıcı-Tehlikeli Maddeleri İzinsiz olarak Bulundurmak" suçundan aranan T.B. isimli şahısların saklandığı ikametleri tespit edildi. JASAT ekipleri, sabah saatlerinde yakalanmalarına yönelik söz konusu adreslere operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyon sonucu M.A. ve T.B. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Makamlarca tutuklanarak JASAT ekiplerince Şırnak T tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildiği bildirildi. - ŞIRNAK

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Hisarcık, Uludere, Şırnak, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT'tan şafak operasyonu - Son Dakika


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