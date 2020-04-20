JASAT timi hırsızlık yapan nişanlı çifti drone ile yakaladı - Son Dakika

Denizli'de girdikleri 4 evi soyan nişanlı çift, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timinin havadan drone ile yaptığı takip sonrası yakayı ele verdi.



Edinilen bilgilere göre, JASAT timi 2019 yılında meydana gelen 4 hırsızlık olayına ilişkin tekrar çalışma başlattı. Bu kapsamda hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen sahte plakalı otomobili takibe alan jandarma dedektifleri, Honaz ilçesinde otomobili durdurmak istedi. Otomobili bırakarak yaya olarak ormanlık alana kaçan Hüseyin S. (22) isimli şahsın peşine düşen JASAT timi, ormanlık alanda drone ile havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Havadan yeri tespit edilen şüpheli şahsı kısa sürede yakalayan JASAT timi, gözaltına aldı. Şüpheli Hüseyin S. ile nişanlısı Gamze I..'nin (20) geceleri hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan JASAT timinin son 1 ay içerisinde 24 faili meçhul olayı aydınlattığı kaydedildi. - DENİZLİ