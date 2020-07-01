Jasikevicius ile yepyeni bir Fenerbahçe! - Son Dakika

Jasikevicius ile yepyeni bir Fenerbahçe!

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük koltuğu için 1 numaralı aday olan Sarunas Jasikevicius'un imza atması artık an meselesi...

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük koltuğu için 1 numaralı aday olan Sarunas Jasikevicius'un imza atması artık an meselesi... Litvanya'da dünyaya geldiği Kaunas kentinin takımı Zalgiris'te mütevazı bir bütçeyle büyük işler yapıp, takımı 2018'de THY Euroleague Final Four'una götüren Jasikevicius'a tüm sarı lacivertli camia büyük destek veriyor. 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Litvanyalı efsane, o sezon başantrenör Neven Spahija'nın hem saha içinde hem de saha dışında en önemli yardımcısı olmuştu.

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Spahija'nın en büyük yardımcısıydı

JASIKEVICIUS, tıpkı bir yardımcı antrenör gibi Spahija'nın yanında yer alıp, oyunda olmadığı anlarda takım arkadaşlarına taktikler vermiş ve o sezon kazanılan lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Sarı lacivertli taraftarlar, "Saras daha önce şampiyon yapmış

tı, gene yapar" diyerek genç koça güvenlerini ifade ediyor. Jasikevicius'un Zalgiris'le geçen yıl yaptığı sözleşmede 15 Temmuz'a kadar geçerli bir çıkış opsiyonu bulunuyor. Litvanyalı koç bu tarihten önce herhangi bir tazminat ödemeden başka bir takımla anlaşma yapabilir.

Egehan Arna da takımdan ayrılıyor

JASIKEVICIUS'un gelişiyle birlikte kadroda çok önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Olympia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Gigi Datome'nin ardından Kostas Sloukas'ın Olympiakos'a, Nando de Colo'nun Valencia'ya, Leo Westermann'ın Maccabi veya Basko

nia'ya gitmesi, Nikola Kalinic, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne ile ise sözleşme yenilenmemesi tahmin ediliyor. Sarı lacivertlilerde ayrıca altyapıdan yetişen Egehan Arna ile de yolların ayrılacağı, Jan Vesely ve Ali Muhammed'in ise takımda tutulacağı ileri sürüldü.

Sarunas Jasikevicius, Zeljko Obradovic, Malcolm Thomas, Litvanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:04 

Son Dakika Spor Jasikevicius ile yepyeni bir Fenerbahçe! - Son Dakika Spor
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