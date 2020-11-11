Jason Momoa: Game of Thrones'tan sonra uzun süre iş bulamadım, ailece aç kaldık

İşte bununla ilgili en çarpıcı itiraflardan biri Jason Momoa'dan geldi. Momoa, Khal Drogo karakterini canlandırdığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden ayrıldıktan sonra uzun süre mali güçlük çektiğini itiraf etti. Oyuncu, bu dönemde borçlarını bile öeyemediklerini ve tüm ailenin aç kaldığını anlattı.

Dizide canlandırdığı karakterin ölümünden sonra 2011 yılında diziden ayrılan 41 yaşındaki Momoa Instyle dergisine verdiği röportajda, diziden ayrıldıktan sonra zor dönemler yaşadıklarını gizlemedi.

"Game of Thrones'tan sonra açlık çektik demek istiyorum" ifadesini kullanan Momoa, "İş alamadım. Bebeklerimiz varken ve tamamen borç içindeyken çok zorlayıcıydı" dedi. Momoa, diziden ayrıldıktan sonra eşi Lisa Bonet, çocukları Lola ve Nakoa-Wolf ile birlikte "yıllarca faturaları ödeme mücadelesi verdiklerini" anlattı.

Momoa için işler 2016'da Justice League ve sonrasında Aquaman filmlerinde rol almasıyla değişti. Momoa, ününü artıran bu filmlerle birlikte maddi durumunu da düzeltti.