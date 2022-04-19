Jason Momoa, Minecraft filmi için başrol görüşmelerinde bulundu

The Hollywood Reporter'a göre Momoa, Minecraft projesinde başrol oynaması için Warner ile son görüşmelerde bulundu. Minecraft oyunun beyaz perdeye uyarlaması için ise yönetmen koltuğuna Napoleon Dynamite filminin yapımcısısı Jared Hess oturacak.

JASON MOMOA, MINECRAFT FİLMİNDE ROL ALACAK

Dune ve Justice League'in yıldızı Jason Momoa'nın Minecraft film uyarlamasında başrol almak için görüşmelerde bulunduğu bildirilirken Minecraft'ın ana kahramanı Steve'i seslendireceği bildirildi.

DUNE'IN YAPIMCILARI İLE ANLAŞILDI

Minecraft'ın filme uyarlanma fikri ilk olarak 2014 yılında ortaya atıldı ancak, fikir ayrılıkları yaşandığı iddiaları üzerine proje iptal edildi. Yıllar sonra tekrardan kıvılcım alevlendi ve Minecraft film projesi için ciddi adımlar atılmaya başlandı. Filmin yapımcılığını Dune yapımcısı Mary Parent ve Roy Lee üstlenecek.

170 MİLYON KULLANICIYI GEÇTİ

Sonsuz bir dünya üzerinde kare bloklar ile istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft, 2009 yılındaki ilk sürümünden bu yana hala en çok oynanan oyunların en üst sıralarında. Minecraft'ın aylık kullanıcı sayısı ise 170 milyonu geçmiş durumda.