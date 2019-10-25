Son Dakika Haberleri: Jason Rich, Gaziantep Basketbol'da!
Son Dakika Spor Jason Rich, Gaziantep Basketbol'da!

Jason Rich, Gaziantep Basketbol'da!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşında, 1,91 metre boyundaki oyun kurucu Jason Rich ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Jason Rich, Gaziantep Basketbol'da!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşında, 1,91 metre boyundaki oyun kurucu Jason Rich ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.


Rich, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirmişti.


Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a mesaj: Elbet bir gün buluşacağız
Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi Los Angeles Clippers şov sürüyor! Önce Lakers şimdi Golden State Göztepe'nin stadı Türkiye'de bir ilk olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jason Rich, Gaziantep Basketbol'da!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]