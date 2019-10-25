Jason Rich, Gaziantep Basketbol'da!
1 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşında, 1,91 metre boyundaki oyun kurucu Jason Rich ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşında, 1,91 metre boyundaki oyun kurucu Jason Rich ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Rich, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14
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