Jason Statham'ın oynadığı filmin bazı bölümleri Regnum Carya ve Akra Hotel'de çekilecek

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in Expo Antalya'daki çekim anları ziyarete kapatıldı ve bariyerlerle çevrildi. Çekim ekibi dışında hiç kimsenin görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmiyor. Statham, G-20 Dünya Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Regnum Carya Hotel'de konaklıyor.

Turizm kenti Antalya'da 2016 yılında düzenlenen dünyanın en büyük organizasyonlarından biri kabul edilen Expo 2016 kapsamında, 1100 dekarlık alanda, içinde 114 metre yüksekliğindeki bir kulenin de olduğu 1.8 milyar TL maliyetli Expo Antalya alanında ünlü aktör Jason Statham'ın film çekimleri başladı. Film ekibinin 4 ay önce Antalya'ya gelip Expo alanında inceleme ve proje çalışmasına başladığı 'Five Eyes' filmi için, iç mekan bahçesine 3 bin metrekare set alanı kurulduğu, bir gemi inşa edildiği ve ayrıca özel jet uçağı ile ilgili çekim için uçak seti oluşturulduğu öğrenildi. Film çekimleri için 5 bin kişilik Expo Kongre Merkezi, havalimanı terminal binası şekline çevrildi ve kule dekoru verildi. Çekimlerde 101 metre, toplamda 114 metre yüksekliğindeki Expo kulesi de kullanılacak. Ayrıca boş tutulan Expo Göleti de film ekibi için tekrar dolduruldu. Çekim ekibinin, Expo Antalya alanındaki çekimleri 3 haftada tamamlanması ve Mart ayında film setinin sökülmesi planlanıyor. Pandemi nedeniyle bu sürede değişiklik olabileceği de öngörülüyor.

Diğer yandan film çekimlerinin yapıldığı Expo Antalya alanının kulenin doğu kısmındaki tüm alanlar ziyarete kapatıldı. Ziyarete kapalı alana geçişlerin önlenmesi için de bariyerler çekilerek, güvenlik görevlileri yerleştirildi. Film setinden görüntü ve fotoğraf paylaşımı kesinlikle yasak. Film ekibinin catering hizmetini İstanbul merkezli Turkuaz Catering veriyor.

Film çekim ekibi Lara'daki Akra Hotel'de konaklarken, Jason Statham'ın ise 2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Regnum Carya Hotel'in ultralüks villasında konakladığı öğrenildi. Film çekimleri için Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nin yanı sıra Regnum Carya ve Akra Hotel'in de kullanılacağı öğrenildi.