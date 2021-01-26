Jason Statham ve Guy Ritchie Antalya'ya değer katacak - Son Dakika

Jason Statham ve Guy Ritchie Antalya'ya değer katacak

26.01.2021 10:30
Jason Statham ve Guy Ritchie Antalya'ya değer katacak, System.String[]

Antalya'da EXPO alanı ve kentin simgelerinden tarihi Kaleiçi, dünyaca ünlü film yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu konuda ilk adım, ünlü Hollwood yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham'ın bir araya geleceği Five Eyes isimli aksiyon filmiyle atılıyor.

Antalya'da EXPO alanı ve kentin simgelerinden tarihi Kaleiçi, dünyaca ünlü film yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu konuda ilk adım, ünlü Hollwood yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham'ın bir araya geleceği Five Eyes isimli aksiyon filmiyle atılıyor.

Aksu ilçesinde 1.8 milyar TL harcanarak 121 dönümlük arazide Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak inşa edildikten sonra nasıl değerlendirileceği uzun süre tartışma konusu olan sergi alanı, dev bir film platosuna dönüştürülüyor. Bu anlamda ilk adım, Hollwood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham'ın bir araya geleceği Five Eyes isimli aksiyon filmiyle atılıyor.  Film çekimleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden alınan izin sonrası, filmin yapım ekibi resmi kurumlarla yazışmalara başladı. EXPO'nun yanı sıra tarihi Kaleiçi'nde de çekimi gerçekleşecek aksiyon filmi, şimdiden Antalyalıları heyecanlandırdı.

"Kente ve ülkeye büyük değer katacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz, Hollywood filminin çekilecek olmasının kente ve ülkeye büyük değer katacağı düşüncesinde olduğunu dile getirdi. Oğuz, "Başkanımızın projeleri çerçevesinde de özellikle kentimizin tanıtımında önemli bir rol oynayacak. Başta EXPO alanında, ardından Antalya'mızın güzel mekanlarında da devam edecek olması ve bu mekanları vizyona girdikten sonra tüm dünyaya tanıtacak olması gerçekten kentimiz açısında çok önemli. Turizme de katma değer katacak. Bu tip filimler bir öncü, bu filmin vizyona girmesiyle birlikte, Başkanımız Muhittin Böcek'in her zaman söylediği gibi, kültür sanat odalık ve turizme katma değer sağlayan kent adına da bu çekilecek filmin, güzel değerler katacağını düşünüyoruz" dedi.

"Bu film bir ışık yaktı"

2016 yılından sonra EXPO'nun nasıl kullanılacağı anlamında birçok düşünce ve fikirler olmasına karşın bir türlü hayata geçirilemediğine işaret eden Oğuz, "Dolayısıyla bu film bir ışık yaktı. Buranın bir film platosu olarak kullanılması, şu an işlevsiz vaziyette bulunan alana da işlev katacak. Bu yönüyle de baktığımız zaman, EXPO alanıyla ilgili kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.

Çalışma aylar öncesinden başladı

Oğuz, Kaleiçi bölgesinde de filmin çekimleri yapılacağını aktararak, "Film ekibi dolaşıyor.  Aylar öncesinden bir çalışma başladı. Yerleri belirlediler. Kaleiçi'nde de çekim olması bizim için önemli. Kaleiçi gerçekten nadide bir yerimiz. Buranın da film sayesinde tüm dünyaya tanıtımının olmasıyla olumlu katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kent sakinlerini heyecanlandırdı

Filmin Antalya'da çekilecek olması kent sakinlerini de heyecanlandırdı. Kaleiçi sakinlerinden emekli öğretmen Mustafa Coşkun, "Filmin burada çekilmesi esnafa katkı sağlar, esnafın bulunduğu yörenin tanıtımı turist çeker. Filmin Kaleiçi'nde de çekilecek olması güzel bir şey. Antalya'yı tanıtmak lazım gerçekten. Çok önemli bir şehir. Dünya'nın turizm bakımından en önemli şehirlerinden" diye konuşurken, Seda Aker de, "Yurt dışı kaynaklı olduğu için çok güzel olur çünkü yurt dışında bu tarz tanıtımlara çok önem veriliyor. Böyle bir alanın sanatsal bir faaliyette kullanılması Antalya tanıtımına ve yöre halkına çok faydalı olacak. Çünkü esnaf çok fazla bu çevrede. Buraya ilgi artacaktır. Bir kere reklamı yapıldıktan sonra burası eğer bir platform olarak da devamında kullanılabilse bu yönde de ünü artacaktır" ifadesine yer verdi.

Jason Statham, Guy Ritchie, Antalya, Film, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Jason Statham ve Guy Ritchie Antalya'ya değer katacak - Son Dakika Magazin


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