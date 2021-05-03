Jason Statham ve Nusret'in tuzlama şovu

6 ülkede 23 restoranı olan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını Beverly Hills'te açtı.

6 ülkede 23 restoranı olan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını Beverly Hills'te açtı. Nusret, kısa sürede yoğun ilgi gören mekanında geçtiğimiz gün ise dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'ı ağırladı. BİRLİKTE TUZLADILAR Nusret ile bütünleşen 'saltbae' hareketini yapan isimler arasına Statham da katıldı. Nusret, Statham ile tuz serptirdiği o anları Instagram hesabından yayınladı. Statham, görüntünün sonunda Nusret hakkında övgülerde bulunarak, "Şehirdeki en iyi etçi, eşi benzeri yok" ifadesini kullandı.

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