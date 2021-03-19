Jason Statham ve ünlü yönetmenden 'Türkiye' paylaşımı

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham, sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi paylaştılar.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham, sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi paylaştılar. Ünlü yönetmen, paylaşımını "İki aylık çekimlerden sonra tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" notuyla gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham, çekimlerini Türkiye'de yaptıkları yeni filmleri hakkında sosyal medya paylaşımları yaptılar. Ritchie paylaşımında tüm filmlerini Türkiye'de çekmek istediğini ifade eden şu mesajı paylaştı: "Türkiye adeta bir lütuf: Güzel yemekleriyle, ülkesiyle, otelleriyle ve insanlarıyla... İki aylık çekimlerden sonra tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum." Yapımcılığını Miramax Stüdyoları'nın üstlendiği yeni Guy Ritchie filminin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi. - İSTANBUL

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