Jasper Cillessen: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'
15 dakika önce
Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia'ya FC Barcelona'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06
Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia
'ya FC Barcelona
'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.
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