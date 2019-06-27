Son Dakika Haberleri: Jasper Cillessen: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'
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Jasper Cillessen: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'

15 dakika önce

Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia'ya FC Barcelona'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.

Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia'ya FC Barcelona'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.
Jasper Cillessen: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06 
Barcelona, Valencia, Spor
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