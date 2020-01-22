Javid : AB ile bir ticaret anlaşması "birinci önceliğimiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Javid : AB ile bir ticaret anlaşması 'birinci önceliğimiz' - Son Dakika Ekonomi

Javid : AB ile bir ticaret anlaşması "birinci önceliğimiz"

6 saat önce

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) Birleşik krallık Başbakanı Boris Johnson'ın yerine katılan Maliye Bakanı Sajid Javid, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılmasının "birinci öncelikleri" olduğunu söyledi.

Javid : AB ile bir ticaret anlaşması

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) Birleşik krallık Başbakanı Boris Johnson'ın yerine katılan Maliye Bakanı Sajid Javid, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılmasının "birinci öncelikleri" olduğunu söyledi.

İki tarafın da, bir ticaret anlaşması için çok kısa bir zaman olduğunun farkında olduğunu vurgulayan Javid, buna karşılık bir anlaşmanın "kesinlikle yapılabileceğini" vurguladı. Javid, yeni ticaret anlaşmasının hem mallar hem de hizmetlerin ticaretinde birçok sorunu çözümleyebileceğinin altını çizdi.Javid ayrıca, Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki Muhafazakar Parti çoğunluğu olmasınınBrüksel ile müzakere edilen her konunun uygulanabileceğinin teminatı olduğunu da savundu.


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Boris Johnson, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süpermarket zinciri olan Sainsbury's, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak
Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:29:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Javid : AB ile bir ticaret anlaşması "birinci önceliğimiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]