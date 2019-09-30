Son Dakika Haberleri: Javid: brexit ay sonunda gerçekleşecek
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Javid: brexit ay sonunda gerçekleşecek

36 dakika önce

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, anlaşmasız bir Brexit'in "kusursuz" olmayacağını ancak ülkenin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Ekim ayının sonunda Avrupa Birliği'nden ayrılacağını söyledi.

Javid: brexit ay sonunda gerçekleşecek, System.String[]

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, anlaşmasız bir Brexit'in "kusursuz" olmayacağını ancak ülkenin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Ekim ayının sonunda Avrupa Birliği'nden ayrılacağını söyledi.

Manchester'da bir etkinlikte konuşan Javid, ülkesinin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma ile ayrılmasını istediğini ancak, parlamentonun duruşunun anlaşmasız bir Brexit'e karşın alınan önlemlere rağmen değişmediğini ve Başbakan Boris Johnson'ın 50 Madde üzerinden bir erteleme talebi daha yapmayacağını söyledi.

Johnson Pazar günü yaptığı açıklamada, Brexit'i ertelemek adına görevinden ayrılmayacağını söylemişti.

- İstanbul

Philip Hammond, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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