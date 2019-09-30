Son Dakika Haberleri: Javid: hükümet anlaşmasız brexit planını yayınlayacak
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Javid: hükümet anlaşmasız brexit planını yayınlayacak

55 dakika önce

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık hükümetinin anlaşmasız Brexit planını yayınlamayı planladığını söyledi.

Javid: hükümet anlaşmasız brexit planını yayınlayacak, System.String[]

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık hükümetinin anlaşmasız Brexit planını yayınlamayı planladığını söyledi.

Birleşik Krallık'ın 31 Ekim tarihinde kesinlşikle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını hatırlatan Javid, "31 Ekim'e yaklaştıkça hala anlaşmasız bir Brexit olma ihtimali olduğunu görüyoruz, hükümet anlaşmasız Brexit için planlarını duyuracağız" dedi.

Javid, Brexit'i ertelemenin tek yolunun Başbakan Boris Johnson'ın bir güvensizlik oyu ile görevinden azledilmesi olduğunu ekledi.

- İstanbul

Birleşik Krallık, Philip Hammond, Hükümet, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
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