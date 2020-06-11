Javier Tebas: "Her maçtan önce futbolculara Kovid-19 testi yapılacak. Pozitif çıkan kişi..." - Son Dakika

Javier Tebas: "Her maçtan önce futbolculara Kovid-19 testi yapılacak. Pozitif çıkan kişi..."

Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra Sevilla-Real Betis maçıyla bu akşam tekrar başlayacak 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) yeni dönemi yabancı basın mensuplarına değerlendirdi.

Javier Tebas:

Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra Sevilla- Real Betis maçıyla bu akşam tekrar başlayacak 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) yeni dönemi yabancı basın mensuplarına değerlendirdi.


Tebas, Kovid-19'dan dolayı seyircisiz oynanacak maçların görselliğini zenginleştirmek ve futbolseverin ilgisini çekip, yeni kaynaklar yaratmak için televizyondan verilecek La Liga maçlarının isteğe bağlı olarak sanal seyirciyle ve ses efektleriyle izlenebileceğini söyledi.


Sanal yayında diğer liglerin La Liga'yı örnek almasını beklediklerini kaydeden Tebas, "Futbolumuzu Kovid-19 öncesine yakın bir şekilde sunmak, taraftarlar için önemli. Bu yüzden sahada yeni teknolojiler, değişik açılarda kameralar kullanılacak." ifadelerini kullandı.


- Stadyumlara yüzde 15'e kadar kapasiteyle seyirci alınabilir


"Asıl sorun maçlara başlama değil, sezonu tamamlamak." diyen Tebas, Fransa ve Meksika'da olduğu gibi bazı liglerin Kovid-19'dan dolayı iptal edilmesini "erken alınmış, ciddi bir hata" olarak yorumladı.


Tebas, "Kovid-19'un başlarında futbol için abartılı bir kötümserlik vardı. Biz baştan beri sahalara dönmeyi düşünüyorduk. Sezonun sonlandırılması için iç ve dış çok fazla baskı oldu ama buna direndik." şeklinde konuştu.


Kovid-19 salgınındaki gelişmelere bakarak, 10-15 gün sonra spor, sağlık bakanlıkları ve uzmanlarla bir araya gelip maçların seyircili oynanabilmesi konusunu görüşeceklerini kaydeden Tebas, temmuz ayında en azından tribünlerin yüzde 10-15 kapasiteyle seyirci almasının gelecek sezon için futbola moral vereceğini savundu.


Kovid-19'dan dolayı kısa zamanda ve geçmişte örneği olmayan bir protokol hazırlamak zorunda oldukları ifade eden Tebas, "en büyük sorunu deplasmana gidecek takımlar için belirlenen kurallarda yaşadıklarını" kaydetti.


- La Liga kulüplerinin ekonomik durumu


"Sağlık krizinin büyük bir ekonomik krize dönüşmemesi çok önemli." diyen Tebas, "Kulüpler için finansman riski oldukça yüksek. Çünkü maç biletleri, müze ve diğer aktivitelerden elde ettikleri gelirler düştü. Futbolcu maaşları ve gider harcamalarının düşürülmesi çok önemli. Bu sezon için kulüplerin futbolcu satışlarından gelir elde etmesi de öngörülen bir şey değil." açıklamasında bulundu.


Her şeye rağmen, "La Liga kulüplerinin yüzde 90'ının gelecek sezon finansman sorunu yaşamayacağını tahmin ediyorum." diyen Tebas sözlerine şöyle devam etti:


"Kulüplerin ekonomik durumları şu anda oldukça sağlıklı. Kulüpler bu sezon sonuna kadar canlı yayın haklarından alacaklarının yüzde 95'ini tedarik etmiş olacaktır. Sezon bitince hesaplarımızı yapıp, zararımızı göreceğiz."


Tebas, Kovid-19'dan dolayı La Liga'daki durumun aralık ayına kadar bu şekilde devam etmesi halinde toplam kayıplarının 800 milyon avroyu bulabileceğini ve kulüplerin ek finansman kaynakları aramalarının gerekebileceğini aktardı.


- "Transfer dönemi iki yıl soğuk geçer"


Transfer dönemi için, Paris Saint Germain'in Barcelona'ya ödediği 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeline atıfta bulunarak, "Neymar operasyonu gibi paralar olmayacak." şeklinde konuşan Tebas, "Transfer dönemi bu ve gelecek yıl çok soğuk geçecektir. Takımlar mevcut kadrolarını koruyup, çok az transfer olacaktır. Olan transferler de pahalı olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.


- Futbolculara uygulanacak Kovid-19 protokolü


Futbolcular için uygulanacak Kovid-19 protokolüyle ilgili de bilgi veren Tebas, şu açıklamalarda bulundu:


"Her maçta önce futbolculara Kovid-19 testi yapılacak. Pozitif çıkan kişi veya kişiler hemen uzaklaştırılıp, eve gönderilecek. Geri kalanları maça çıkacak. Hata olup olmadığının anlaşılması için pozitif çıkan kişiye iki gün sonra yeni bir test yapılacak. Yine pozitif çıkması durumunda bu testler her üç günde bir tekrarlanacak. Negatif olduğunda takımla antrenmanlara tekrar başlayacak."


La Liga'nın aldığı Kovid-19 önlemlerinden bir sorun yaşamayacaklarını kaydeden La Liga Başkanı, takımların, uçak, otobüs, tren gibi tüm seyahatlerinde


Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağını, konaklayacakları otellerin sadece takımlara ayrılacağını ifade etti.


Tebas, "Salgının bulaşma riskinde, futbolcuların özel hayatları beni daha çok endişelendiriyor. Barbeküler, ev partileri olursa buna müdahale etmek gerekir. Futbolcular derneğinden bu konuda gerekli önlemleri almasını istedim." şeklinde görüş belirtti.


Tebas ayrıca, bu akşam oynanacak Sevilla-Real Betis gibi derbi maçlarında da taraftarların toplanmaması için polisin geniş önlem alacağını, bazı yolların trafiğe kapatılacağını söyledi.


La Liga'da 2021-2022 sezonunun 12 Eylül'de başlamasını planladıklarını kaydeden Tebas, Avrupa kupalarından dolayı bu sezonu geç tamamlayacak takımların gelecek sezona 1-2 hafta geç başlayabileceklerini belirtti.


Real Betis, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:06 

Son Dakika Spor Javier Tebas: 'Her maçtan önce futbolculara Kovid-19 testi yapılacak. Pozitif çıkan kişi...' - Son Dakika Spor
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