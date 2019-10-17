Jay-Jay Okocha'nın Bir Zamanlar Lyon Ağlarını Sarstığı Gol
33 dakika önce
2001-02 sezonunda Paris Saint-Germain forması giyen Jay-Jay Okocha, Parc des Princes'te karşılaştıkları Lyon'la 2-2 berabere kalırken harika bir vuruşla gol perdesini açmıştı.
2001-02 sezonunda Paris Saint-Germain forması giyen Jay-Jay Okocha, Parc des Princes'te karşılaştıkları Lyon'la 2-2 berabere kalırken harika bir vuruşla gol perdesini açmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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