Son Dakika Haberleri: Jay-Jay Okocha'nın Bir Zamanlar Lyon Ağlarını Sarstığı Gol
Son Dakika Spor Jay-Jay Okocha'nın Bir Zamanlar Lyon Ağlarını Sarstığı Gol

Jay-Jay Okocha'nın Bir Zamanlar Lyon Ağlarını Sarstığı Gol

33 dakika önce

2001-02 sezonunda Paris Saint-Germain forması giyen Jay-Jay Okocha, Parc des Princes'te karşılaştıkları Lyon'la 2-2 berabere kalırken harika bir vuruşla gol perdesini açmıştı.

2001-02 sezonunda Paris Saint-Germain forması giyen Jay-Jay Okocha, Parc des Princes'te karşılaştıkları Lyon'la 2-2 berabere kalırken harika bir vuruşla gol perdesini açmıştı.

Jay-Jay Okocha'nın Bir Zamanlar Lyon Ağlarını Sarstığı Gol

Paris Saint Germain, Jay Jay Okocha, Lyon, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:46:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jay-Jay Okocha'nın Bir Zamanlar Lyon Ağlarını Sarstığı Gol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]