Son Dakika Haberleri: Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt uçuşları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt uçuşları başladı

12 dakika önce

Kuveyt'in önde gelen hava yolu şirketlerinden Jazeera Airways'in İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Kuveyt uçuşları başladı.

Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt uçuşları başladı, System.String[]
Kuveyt'in önde gelen hava yolu şirketlerinden Jazeera Airways'in İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Kuveyt uçuşları başladı.
İSG'den yapılan açıklamaya göre, Jazeera Airways'in ilk seferi sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılama töreni gerçekleştirildi.
İlk uçuş sebebiyle düzenlenen karşılama töreninde, İSG yöneticileri, Jazeera Airways yöneticilerini ve kabin ekibini çiçeklerle karşıladı. Apronda su takı ile karşılanan uçaktan inen yolcular için kokteyl düzenlenirken, ilk uçuş için geleneksel pasta kesimi de yapıldı.
İSG'den Kuveyt'e haftada 34 uçuş
Jazeera Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan A320 tipi uçaklarla haftada 3 gün (Çarşamba, Cuma ve Pazar) Kuveyt'e uçacak. Şirket, 26 Ekim tarihine kadar uçuşlarını bu şekilde sürdürecek.
Türk Havayolları, Pegasus Havayolları ve Kuwait Airways ile İSG'den Kuveyt'e uçan dördüncü şirket olacak Jazeera Airways'in uçuşlarıyla Sabiha Gökçen'den Kuveyt'e haftada toplam 34 uçuş gerçekleştirilmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:58 Kaynak: AA
İstanbul, Sabiha Gökçen, Kuveyt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde? Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt uçuşları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]