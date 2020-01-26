Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek - Son Dakika

Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek

39 dakika önce

Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecekÇORUM'da ilk kez düzenlenen jazz dinletisinden elde edilen gelir, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek.

Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek

ÇORUM'da ilk kez düzenlenen jazz dinletisinden elde edilen gelir, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek.

Afrikalı sanatçı Terry jorrys ile Ali Erol, Gökhan Över, Berk Kurdoğlu, Hazal Keser ve Nuray Erol'dan oluşan 'Coverangers' adlı jazz müzik grubu, Çorum'da sahne aldı. Düzenlenen dinleti organizasyonuyla kent sakinleri, ilk kez jazz müzikle buluşturuldu. Çorum- Samsun yolundaki düğün salonunda, yerli ve yabancı jazz & blues şarkıların seslendirildiği etkinliğe çevre illerden de katılım oldu. Kentte ilk kez düzenlenen caz dinletisinden elde edilen gelirin, Malatya ve Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Organizatör Burhan Kaya, jazz konserinden elde edilen geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Kaya İlk başta etkinliği iptal etmeyi düşündük. Böylesine üzücü bir olay varken etkinliği yapmaktan kaçındık. Daha sonra etkinliğimizi, buradan elde edeceğimiz geliri depremzedelere bağışlayarak daha anlamlı hale getirebileceğimize karar verdik. Elde ettiğimiz bütün kazancı da Elazığ ve Malatya'da depremden mağdur olan insanlara ulaştıracağız dedi.

'ÖDENEN ÜCRET ANLAM KAZANDI'

Grubun solisti Nuray Erol ise sahnede yaptığı konuşmada, etkinliğin gelirinin depremzedelere bağışlanacak olmasının kendilerini de memnun ettiğini söyleyerek Etkinliğin geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören depremzedelere ulaşacaktır. Etkinlik için ödenen ücret, daha anlam kazandı diye konuştu.

Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek

Malatya, Elazığ, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı
Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:42:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]