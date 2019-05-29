Son Dakika Haberleri: JBL Live Serisi online'da n11.com'da
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JBL Live Serisi online'da n11.com'da

1 saat önce

JBL Live Serisi online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışa açıldı.

JBL Live Serisi online'da n11.com'da, System.String[]
JBL Live Serisi online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışa açıldı.
n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, hediye JBL Go bluetooth hoparlör ile gelen modeller n11.com'da müzik düşkünlerini bekliyor.
JBL'in yeni performans kulaklık modeli Live Serisi n11.com'da 999 liradan başlayan fiyatlarla ve sepette ek 100 liralık indirimlerle satışa sunuluyor.
JBL Türkiye garantisi ile satışa sunulan modeller n11.com'da JBL Go bluetooth hoparlör hediyesi ile geliyor.
500BT, 650BTNC ANC ve 400BT modelleri ile gelen Live Serisi online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışa sunuluyor.
JBL Live 400BT 999 liradan, JBL Live 500BT bin 190 liradan ve JBL Live 650BTNC ANC ise bin 490 liradan n11.com'da satışta. Satın alınan her Live Serisi yanında JBL Go bluetooth hoparlör ile n11.com'da müzik severleri bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:24 Kaynak: AA
Ekonomi
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