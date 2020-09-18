JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü - Son Dakika

JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü tespitini yaptığı Sur Yapı ile Sur Enerji'ye bu yıl da ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir notu verdi.

JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü, System.String[]

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü tespitini yaptığı Sur Yapı ile Sur Enerji'ye bu yıl da ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir notu verdi.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan JCR, derecelendirme notlarının periyodik incelemesini tamamlayarak, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin uzun vadeli ulusal notunu A- (Trk), kısa vadeli ulusal notunu da A-1 (Trk) olarak teyit ederken, söz konusu notlara ilişkin görünümleri de stabil olarak belirledi.

JCR raporunda, Sur Yapı'nın 28 yılı aşan faaliyet geçmişiyle "Sur Yapı" markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil, anahtar teslimi iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlarından biri haline dönüştüğü vurgulandı.

Sur Yapı'nın varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü belirtilen raporda, "Sur Yapı, yeni projeleri ve güçlü satış etkinliği ile büyümesini sürdürerek pazar payını ve marka değerini artırmak istemektedir. Şirketin Antalya'da gerçekleştirdiği mega proje başta olmak üzere devam eden nakit akımı yaratma kapasitesi, finansal kurumlarla olan uzun vadeli kredi antlaşmaları, güçlü marka imajı, düzenli kira geliri üretmeye başlayan alışveriş merkezleri, yabancı paraya endeksli satış gelirleri üretmeye başlayan enerji santralleri, geniş skaladaki fiyat seçenekleriyle farklı gelir gruplarına hitap eden projelerle zenginleştirilen ve çeşitlendirilen aktif portföyü Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun A- (Trk) olarak teyit edilmesinin dayanak noktalarını oluşturmuştur." ifadelerine yer verildi.

Antalya Projesi'nde teslimlere dikkat çekildi

Raporda, Antalya Projesi'nde ilk etabın teslimlerine vurgu yapılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Firma, Exen Istanbul, Lavender, İlkbahar, Gölbahçe, Mirage, Vitrin, Idilia, Tilia, Metrogarden ve Corridor gibi birçok dikkate değer projeyi başarıyla tamamlamış, son dönemde ise markalı konut projelerinin yanında, ofis ve alışveriş merkezi alanında projeler geliştirerek marka imajını güçlendirmektedir. 2020 yılı itibariyle de Antalya Kentsel Dönüşüm projesinin biten etaplarının hak sahiplerine teslimine başlanmıştır. Grubun, AVM segmentinde önemli sayılabilecek bir ölçeğe ulaştığı görülmektedir. Sur Yapı, enerji sektörüne de Aksu HES, Elmalı RES, Kurtini RES gibi 6 farklı yenilenebilir enerji santrali ile önemli bir ölçeğe kavuşmuştur. Ek olarak, mevcut yenilenebilir enerji üretim tesislerinin güneş enerjisi üretim sistemleri eklenmek suretiyle birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerine dönüştürülmesi planlanmakta, yapılacak yatırım ile yenilenebilir enerjide üretimin, verimliliğin ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Farklı yatırımlardan kaynak yaratılıyor."

Sur Yapı Antalya'da 10 milyar TL ciro bekleniyor

Raporda, 2017 yılında Antalya'da yapımına başlanan mega projenin, Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğuna vurgu yapılarak yaklaşık 19 bin adet bağımsız birimden oluşan projede, Sur Yapı payı olan 13 bin 500 adet bağımsız birimin satışıyla 10 milyar TL ciroya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, gayrimenkul sektörü, Kovid-19 salgını ve karantina süreciyle birlikte ivme kaybetse de avantajlı finansman paketleri ile haziran, temmuz ve ağustos aylarını rekor ciro ve satış adetleriyle kapattığı belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sur Yapı 2020'nin haziran-ağustos döneminde gayrimenkul satışlarından elde ettiği geliri bir önceki yılın aynı döneminde göre yaklaşık 2,5 kat artırmayı başarmıştır. 2020 yılının ilk 8 aylık dönemi dikkate alındığında ise şirketin gayrimenkul satış cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artırdığı görülmektedir. Ayrıca, elde edilen satış geliri kompozisyonu incelendiğinde, son yıllarda şirketin yabancılara yapılan satışlardan elde ettiği döviz cinsinden gelirlerin ve toplam satışlardan aldığı payının arttığı gözlemlenmiştir. Şirket, büyük ölçekli Antalya kentsel dönüşüm projesinin yanında ağırlıklı olarak talep artışının devam ettiği lokasyonlarda konumlanan projelerinin ve etkili pazarlama politikalarının katkısıyla esas faaliyetlerinden önemli miktarda kaynak yaratmaya devam etmiştir.

Firmanın tamamlanan iş ve alışveriş merkezlerinden elde edilen uzun vadeli kira sözleşmeleriyle desteklenen kira gelirleri, yabancılara yapılan satışlardan elde edilen döviz bazlı satış gelirleri, yenilenebilir enerji satışından kaynaklı yabancı para endeksli satış gelirleri ve planlanan birleşik enerji santralleri dönüşümüyle yenilenebilir enerjiden elde edilen gelirleri artırma potansiyelinin etkisiyle kur riskinin belli ölçüde dengeleneceği görülmektedir. Ayrıca, finansal borçlarının önemli bir bölümünün uzun vadeli olması likidite yönetimine kolaylık sağlamaktadır."

Gayrimenkul, Enerji, Kredi, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü - Son Dakika Ekonomi

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