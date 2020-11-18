JDA Dijon: 81-87

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde sahasında Fransız temsilcisi JDA Dijon'a uzatmada 87-81 mağlup oldu.

FIBA Basketball Champions League (BCL) B Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, JDA Dijon'u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Berk Uğurlu, Mert Konuk, DeVaugh Akoon-Purcell, Berkan Durmaz, Jeremy Simmons beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, Fransız temsilcisi önünde ilk basketini Berkan Durmaz'ın elinden buldu. Akoon-Purcell'in sayıları sonrası 5'inci dakika 6-6 eşitlikle geçilirken, Berk Uğurlu'nun turnikesi sonrası Berkan Durmaz ve Sean Kilpatrick'in elinden üçlükler bulan Bursa ekibi, ilk çeyreği 19-19 eşitlikle kapattı.

İkinci periyodun başında rakibin sayılarına Sean Kilpatirck ve Jeremy Simmons ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Berkan Durmaz ve Jeremy Simmons ile skor bulsa da devre 28-28 eşitlikle sonuçlandı.Üçüncü çeyreğe Sean Kilpatirck'in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, Jeremy Simmons'ın basketiyle 21.10'da 5 sayılık farkı (33-28) yakaladı. Semaj Christon'ın serbest atışları sonrası 23.30'da skora bir kez daha denge (35-35) gelirken, Jeremy Simmons, Sean Kilpatrick, Akoon-Purcell ve Nuni Omot ile potaya giden mavi-yeşilliler, son çeyreğe 48-47 üstün girdi.Dördüncü periyoda da Nuni Omot'un turnike basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, faul çizgisinden Akoon-Purcell ile skor bulsa da bitime 6.56 kala skora denge geldi: 54-54. Akoon-Purcell'in üçlüğü sonrası Jeremy Simmons ve Sean Kilpatrick'in sayılarıyla üstünlüğü elinde tutmaya çalışan Bursa ekibi, Berkan Durmaz'ın üst üste kaydettiği 2 üçlükle bitime 8 saniye kala 68-65 önde olsa da David Holston kaydettiği üçlükle maçı uzatmaya götürdü: 68-68.Uzatma bölümüne Sean Kilpatrick'in orta mesafeli basketiyle başlayan TOFAŞ, rakibin sayılarına engel olamayınca 75-81 geriye düştü. Akoon-Purcell'in üçlüğüyle skoru 78-81 yapan Hakan Demir 'in öğrencileri, kalan sürede skoru çeviremedi ve parkeden 81-87 mağlup ayrıldı.JDA Dijon karşısında TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick 23 sayı-4 ribaund-4 asist ile oynarken; DeVaugh Akoon-Purcell 19 sayı-5 ribaund-5 asist; Berkan Durmaz ise 17 sayı-9 ribaund-5 asist; Jeremy Simmons ise 12 sayı-10 ribaund-3 asist ile katkı verdi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçını 16 Aralık 2020 tarihinde bir kez daha JDA Dijon ile oynayacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, Fransız ekibiyle bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mavi-yeşilliler, Basketbol Süper Ligi'nde ise 22 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Beşiktaş'a konuk olacak.