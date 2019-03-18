Son Dakika Haberleri: Jean Armel Kana Bıyık Kadrodan Çıkartıldı

Jean Armel Kana Bıyık Kadrodan Çıkartıldı

20 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, Kamerun Milli takım kadrosundan çıkartıldı.

Jean Armel Kana Bıyık Kadrodan Çıkartıldı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, Kamerun Milli takım kadrosundan çıkartıldı. Medipol Başakşehir maçının 37.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kana Bıyık'ın yapılan ilk müdahalesinin ardından dizinde birinci derece yırtık tespit edildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Jean Armel Kana Bıyık, Kamerun Milli takım aday kadrosundan çıkartılırken ligin 27.haftasında deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Lider Medipol Başakşehir maçının 37.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kana Bıyık yerini Levent Gülen'e bıraktı. Jean Armel Kana Bıyık'a yapılan ilk müdahalenin ardında dizinde birinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Milli takım kadrosundan çıkartılan Kana Bıyık'ın tedavisine devam ediliyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

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