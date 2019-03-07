Son Dakika Haberleri: Jean Armel Kana Bıyık'tan Şık Gol

Jean Armel Kana Bıyık'tan Şık Gol

32 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Kamerunlu başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor.

Jean Armel Kana Bıyık'tan Şık Gol, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Kamerunlu başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde. Dün yapılan antrenman öncesi Sarı-Kırmızılıların Kamerunlu savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, şık bir gol imza attı. Kaleden kaleye gol atan Jean Armel Kana Bıyık attığı şık gol sonrası büyü sevinç yaşadı. Antrenmanların neşe kaynağı olan Kana Bıyık, son haftalarda oynadığı futbolla dikkat çeken Kana Bıyık, taraftarın beğenisini kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jean Armel Kana Bıyık'ın İstikbal Mobilya Kayserispor'da kalıp olmayacağı sezon sonu belli olacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:57 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Digiturk'e Rekabet Soruşturması Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 09:29:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jean Armel Kana Bıyık'tan Şık Gol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]