Son Dakika Haberleri: Jean Christophe Grange, Kitaplarını İmzaladı

Jean Christophe Grange, Kitaplarını İmzaladı

1 saat önce

Fransız gazeteci, yazar ve senarist Jean Christophe Grange, Doğan Kitap'ın 20. yıl etkinlikleri kapsamında okurlarıyla buluştu.

Jean Christophe Grange, Kitaplarını İmzaladı, System.String[]
Fransız gazeteci, yazar ve senarist Jean Christophe Grange, Doğan Kitap'ın 20. yıl etkinlikleri kapsamında okurlarıyla buluştu.

Akasya Alışveriş Merkezinde bulunan D&R mağazasında gerçekleşen imza gününe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Uzun kuyrukların oluştuğu imza günü etkinliğinde yazar, son kitabı Ölüler Diyarı'nın yanı sıra Türkçe de yayımlanmış Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini gibi kitaplarını da imzaladı.

Jean Christophe Grange

15 Temmuz 1961'de Fransa'da doğan yazar, üniversite eğitiminin ardından serbest gazeteci olarak çalışırken bir yandan da kısa öyküler kaleme almaya başladı. Birkaç dergi için röportaj hazırlayan Grange, kısa zamanda Fransa'da gazeteci olarak tanındı.

Gazete ve dergiler için çalışırken leyleklerin göçü üzerine bir yazı dizisi kaleme alan yazar, bu yazı dizisinden esinlenerek 1994'te "Leyleklerin Uçuşu" adlı ilk romanını yayımladı. Grange, 1997'de yayımladığı ikinci kitabı "Kızıl Nehirler" ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. 20 dile çevrilen eser, 2000 yılında aynı adla sinemaya uyarlandı.

Grange, 2000 yılında yayımladığı Taş Meclisi adlı kitabıyla kısa sürede bestseller listelerinde üst sıralara taşındı. Yazar, "Şeytan Yemini", "Siyah Kan", "Koloni", "Ölü Ruhlar Ormanı", "Sisle Gelen Yolcu", "Lontano", "Kurtlar İmparatorluğu", "Kaiken", " Kongo'ya Ağıt" adlı kitapları kaleme aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:28 Kaynak: AA

Fransa, Jean Christophe Grange, Güncel
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